Последние новости к вечеру 27 февраля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 февраля 2025 года.
Путин рассказал о появившейся надежде после контактов с США
Президент РФ заявил, что первые контакты с США вселяют надежды и демонстрируют прагматизм. Путин отметил, что часть западных элит пытается сорвать начавшийся диалог Москвы и Вашингтона.
Российские военнослужащие освободили хутор Никольский в Курской области
Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Никольский. Населенный пункт находится под Курчатовом, бои вели подразделения группировки войск «Север».
Умер обладатель «Оскара» американский актер Джин Хэкмен
Американский актер Джин Хэкмен скончался в возрасте 95 лет в своем доме в Санта-Фе. Вместе с ним была обнаружена мертвой его жена Бетси Аракава, а также их собака.
В Стамбуле прошли переговоры делегаций РФ и США
Встреча представителей России и США в Стамбуле продлилась шесть с половиной часов. Российская делегация покинула переговоры без комментариев.
Приговор блогеру Блиновской огласят 3 марта
Савеловский районный суд Москвы вынесет приговор Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Блиновская отказалась от выступления с последним словом.