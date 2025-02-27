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Последние новости к вечеру 27 февраля 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 27 февраля 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 27 февраля — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 февраля 2025 года.

Путин рассказал о появившейся надежде после контактов с США

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ заявил, что первые контакты с США вселяют надежды и демонстрируют прагматизм. Путин отметил, что часть западных элит пытается сорвать начавшийся диалог Москвы и Вашингтона.

Российские военнослужащие освободили хутор Никольский в Курской области

Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ сообщило об освобождении поселка Никольский. Населенный пункт находится под Курчатовом, бои вели подразделения группировки войск «Север».

Умер обладатель «Оскара» американский актер Джин Хэкмен

Источник: AP 2024

Американский актер Джин Хэкмен скончался в возрасте 95 лет в своем доме в Санта-Фе. Вместе с ним была обнаружена мертвой его жена Бетси Аракава, а также их собака.

В Стамбуле прошли переговоры делегаций РФ и США

Источник: AP 2024

Встреча представителей России и США в Стамбуле продлилась шесть с половиной часов. Российская делегация покинула переговоры без комментариев.

Приговор блогеру Блиновской огласят 3 марта

Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Савеловский районный суд Москвы вынесет приговор Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств. Блиновская отказалась от выступления с последним словом.