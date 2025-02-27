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Экс-президент Франции Олланд призвал Евросоюз нанести удар по «кошельку» Трампа

Бывший французский лидер Франсуа Олланд заявил, что Евросоюзу нужно нанести удар по «кошельку» американского президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью BFMTV.

Источник: AP 2024

«Дональд Трамп реагирует только на кошелёк, на деньги. Это его единственное поведение… Мы, европейцы и французы, должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный», — сказал он.

По его мнению, Трамп «в наглой форме» потребовал украинские редкоземельные металлы, при этом отказался предоставить Украине гарантии безопасности.

Олланд добавил, что Европа должна нанести ущерб американской экономике и деньгам.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский отреагировал на сделку по редкоземельным металлами и заявил, что Украина заплатит не только победившей России, но и союзникам.

Трамп Дональд