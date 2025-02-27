Экс-президент Франции Олланд призвал Евросоюз нанести удар по «кошельку» Трампа

«Дональд Трамп реагирует только на кошелёк, на деньги. Это его единственное поведение… Мы, европейцы и французы, должны быть на передовой. Мы должны нанести ему удар, очень сильный», — сказал он.
По его мнению, Трамп «в наглой форме» потребовал украинские редкоземельные металлы, при этом отказался предоставить Украине гарантии безопасности.
Олланд добавил, что Европа должна нанести ущерб американской экономике и деньгам.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский отреагировал на сделку по редкоземельным металлами и заявил, что Украина заплатит не только победившей России, но и союзникам.