Трамп продлил санкции против России

ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продлил действие исполнительного указа, вводящего санкции против России, следует из опубликованного документа Белого дома.
«В соответствии с разделом 202 (d) Закона о чрезвычайных ситуациях в стране (50 U.S.C. 1622 (d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в стране, объявленного в Указе 13660», — говорится в тексте.
Восемнадцатого февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Со стороны Москвы в обсуждении принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
На этой же встрече глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев показал представителям Соединенных Штатов таблицу с оценкой финансовых потерь американских компаний из разных секторов, которые они понесли из-за ухода с российского рынка. Согласно ей, общая сумма потерь оценивается в 324 миллиарда долларов.
Больше всего просели IT и медиа. В энергетическом секторе фирмы из США, по словам Дмитриева, недосчитались около десяти миллиардов долларов. Потери в секторе производства товаров общего потребления от разрыва отношений с Россией составили 94 миллиарда долларов, финансовый сектор потерял 71 миллиард долларов. Потери промышленного сектора авторы таблицы оценили в 26 миллиардов долларов.
Глава РФПИ отметил, что санкции, введенные США, сильнее ударили по самим Штатам, чем по России. При этом он объяснил, что потери Вашингтона также связаны с тем, что многие страны стали отказываться от доллара.