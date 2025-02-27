Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф: РФ и США смогут сотрудничать по полезным ископаемым после мирной сделки

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф считает, что у Вашингтона и Москвы будет много возможностей в сфере экономического сотрудничества после заключения мирного соглашения по Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Права на разработку полезных ископаемых довольно обширны на Украине. К слову, они довольно обширны и в России», — сказал господин Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. «Я полагаю, что будет множество возможностей с точки зрения взаимодействия США и России после того, как будет заключено мирное соглашение», — отметил он.

На последовавший вопрос ведущего о том, считает ли он возможным сценарий, при котором после разрешения конфликта у США появятся права на разработку полезных ископаемых в России, Стив Уиткофф ответил: «Я думаю, у двух стран будет множество возможностей в сфере экономического сотрудничества. Да».