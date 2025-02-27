Уиткофф: РФ и США смогут сотрудничать по полезным ископаемым после мирной сделки

«Права на разработку полезных ископаемых довольно обширны на Украине. К слову, они довольно обширны и в России», — сказал господин Уиткофф в интервью телеканалу Fox News. «Я полагаю, что будет множество возможностей с точки зрения взаимодействия США и России после того, как будет заключено мирное соглашение», — отметил он.
На последовавший вопрос ведущего о том, считает ли он возможным сценарий, при котором после разрешения конфликта у США появятся права на разработку полезных ископаемых в России, Стив Уиткофф ответил: «Я думаю, у двух стран будет множество возможностей в сфере экономического сотрудничества. Да».