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Последние зарубежные новости за 27 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 27 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Politico: в ЕС назвали поездку Макрона в Вашингтон пустой тратой времени

По данным СМИ, Трамп не дал Макрону четких обещаний о поддержке Украины. Дипломаты назвали поездку французского лидера в Вашингтон «пустой тратой времени».

Bloomberg: ЕС разрабатывает новую стратегию безопасности объединения

Еврокомиссия предложила высвободить €160 млрд на оборону, смягчив налогообложение. ЕС планирует создать механизм совместных инвестиций в военную промышленность и привлечь частные банки.

WP: Израиль разработал план возобновления боевых действий в секторе Газе

ЦАХАЛ разработал стратегию усиленных ударов и контроля над гуманитарной помощью. Близкий к ХАМАС эксперт заявил, что движение не стремится к возобновлению боевых действий.

СМИ узнали последствия ослабления санкций в отношении России для США

Washington Examiner пишет, что снятие санкций ослабит позиции США на энергетическом рынке. Российские энергоносители дешевле, что может сократить экспорт американского СПГ и нефти.

Firstpost: бенефициаром внешней политики Трампа станет Китай

США своей политикой «Америка прежде всего» создают вакуум власти в мире, который спешит заполнить Китай. Пекин укрепляет влияние в ВОЗ и развивающихся странах. Отказ Трампа от союзников, предполагаемый подход США к противодействию Китаю также в корне ошибочен.