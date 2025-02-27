Последние зарубежные новости за 27 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Politico: в ЕС назвали поездку Макрона в Вашингтон пустой тратой времени
По данным СМИ, Трамп не дал Макрону четких обещаний о поддержке Украины. Дипломаты назвали поездку французского лидера в Вашингтон «пустой тратой времени».
Bloomberg: ЕС разрабатывает новую стратегию безопасности объединения
Еврокомиссия предложила высвободить €160 млрд на оборону, смягчив налогообложение. ЕС планирует создать механизм совместных инвестиций в военную промышленность и привлечь частные банки.
WP: Израиль разработал план возобновления боевых действий в секторе Газе
СМИ узнали последствия ослабления санкций в отношении России для США
Washington Examiner пишет, что снятие санкций ослабит позиции США на энергетическом рынке. Российские энергоносители дешевле, что может сократить экспорт американского СПГ и нефти.
Firstpost: бенефициаром внешней политики Трампа станет Китай
США своей политикой «Америка прежде всего» создают вакуум власти в мире, который спешит заполнить Китай. Пекин укрепляет влияние в ВОЗ и развивающихся странах. Отказ Трампа от союзников, предполагаемый подход США к противодействию Китаю также в корне ошибочен.