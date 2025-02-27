Последние зарубежные новости за 27 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

США своей политикой «Америка прежде всего» создают вакуум власти в мире, который спешит заполнить Китай. Пекин укрепляет влияние в ВОЗ и развивающихся странах. Отказ Трампа от союзников, предполагаемый подход США к противодействию Китаю также в корне ошибочен.