Путин назвал экстремизм одной из линий атак на Россию

«Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем: ~это одна из линий атак на Россию~, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», — подчеркнул президент.