Одобрен законопроект о статусе ветерана отражающим вторжение в Курской области

Отмечается, что проект разработан Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина. «Данная мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров», — добавили в военном ведомстве.