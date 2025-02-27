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Одобрен законопроект о статусе ветерана отражающим вторжение в Курской области

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Законопроект о предоставлении статуса ветерана военнослужащим, отражающим вторжение ВСУ в Курской области, одобрен для внесения в Государственную думу, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Министр обороны РФ Андрей Белоусов сегодня лично представил данный законопроект на заседании правительства РФ, где он был одобрен для внесения в Государственную думу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект разработан Минобороны по поручению президента РФ Владимира Путина. «Данная мера поддержки будет распространена и на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета, а также прокуроров», — добавили в военном ведомстве.