ХДС/ХСС может начать переговоры с социал-демократами в пятницу, пишут СМИ

В воскресенье, 23 февраля, в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла «Альтернатива для Германии» с рекордным для себя результатом в 20,8%. Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали «Зеленые» (11,6%), «Левые» (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства «Союз южношлезвигских избирателей», получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) и «Свободная демократическая партия» (СвДП) не попали в парламент, не сумев преодолеть пятипроцентный барьер.