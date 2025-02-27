Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и Украины

Одной из главных тем переговоров должна стать Украина. Стармер в середине февраля заявил о готовности разместить британские войска в стране для обеспечения гарантий безопасности Украины. The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Стармер планирует обсудить с Трампом вопрос присутствия миротворцев на Украине. Такая же задача была и у президента Франции Эмманюэля Макрона, который провел встречу с республиканцем 24 февраля.