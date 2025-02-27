Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и Украины

Перед встречей политики обменялись рукопожатиями. Трамп также ответил на вопрос о заключении соглашения с Россией и Украиной фразой «Мы можем. Мы заключим».
Стармер рассказал, что передал Трампу «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное королевство, и президент его принял.
Прошлая встреча политиков состоялась в сентябре 2024-го. Тогда, отмечает The Independent, произошел конфуз, так как Стармеру, который не есть мясо, подали курицу. В этот раз пожелания британского премьера Белый дом учел. После обеда у Трампа и Стармера запланировано продолжение переговоров.
Одной из главных тем переговоров должна стать Украина. Стармер в середине февраля заявил о готовности разместить британские войска в стране для обеспечения гарантий безопасности Украины. The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Стармер планирует обсудить с Трампом вопрос присутствия миротворцев на Украине. Такая же задача была и у президента Франции Эмманюэля Макрона, который провел встречу с республиканцем 24 февраля.
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