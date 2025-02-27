Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп начал встречу со Стармером со слов о мирной сделке России и Украины

Британский премьер-министр Кир Стармер прибыл в Вашингтон, в Белом доме проходит его встреча с президентом США Дональдом Трампом, передает AP.

Источник: AP 2024

Перед встречей политики обменялись рукопожатиями. Трамп также ответил на вопрос о заключении соглашения с Россией и Украиной фразой «Мы можем. Мы заключим».

Стармер рассказал, что передал Трампу «особое письмо» от короля Карла III — с приглашением совершить государственный визит в Соединенное королевство, и президент его принял.

Прошлая встреча политиков состоялась в сентябре 2024-го. Тогда, отмечает The Independent, произошел конфуз, так как Стармеру, который не есть мясо, подали курицу. В этот раз пожелания британского премьера Белый дом учел. После обеда у Трампа и Стармера запланировано продолжение переговоров.

Одной из главных тем переговоров должна стать Украина. Стармер в середине февраля заявил о готовности разместить британские войска в стране для обеспечения гарантий безопасности Украины. The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники, что Стармер планирует обсудить с Трампом вопрос присутствия миротворцев на Украине. Такая же задача была и у президента Франции Эмманюэля Макрона, который провел встречу с республиканцем 24 февраля.

Материал дополняется.

Трамп Дональд