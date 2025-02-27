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Трамп подтвердил, что подпишет с Зеленским сделку по редкоземельным элементам

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен подписать с Владимиром Зеленским соглашение о добыче на Украине редкоземельных элементов и других минералов. Об этом он заявил журналистам пресс-пула Белого дома в начале встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Источник: AP 2024

«Президент Зеленский приедет ко мне в пятницу, утром в пятницу, и мы подпишем действительно очень важное для обеих сторон соглашение, потому что оно действительно позволит нам попасть в эту страну. Мы будем там работать. Там будет работать много людей», — сказал он.

Трамп отметил, что США остро нуждаются в редкоземельных металлах.

Вашингтон и Киев ведут работу над подписанием соглашения по украинским полезным ископаемым, заинтересованность в которых Трамп выразил еще в начале февраля. Зеленский ранее отказывался подписать документ, настаивая на включении в него пункта о гарантиях безопасности для Украины. При этом Трамп и Зеленский серьезно расходятся по вопросу потраченных Вашингтоном средств на помощь Киеву и обязательств Украины по их возмещению.

Как сообщало издание «Украинская правда», в документе, который согласовало правительство Украины, говорится о планах по созданию инвестиционного фонда, однако не прописан ряд деталей, связанных с его деятельностью. Речь идет, в частности о том, как будет осуществляться на практике управление фондом, каковы полномочия представителей США, а также структура его собственности.

Трамп Дональд