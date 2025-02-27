Трамп подтвердил, что подпишет с Зеленским сделку по редкоземельным элементам

«Президент Зеленский приедет ко мне в пятницу, утром в пятницу, и мы подпишем действительно очень важное для обеих сторон соглашение, потому что оно действительно позволит нам попасть в эту страну. Мы будем там работать. Там будет работать много людей», — сказал он.