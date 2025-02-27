«Вопрос самый непростой». Глава Совета Республики Кочанова сказала о формировании нового состава белорусского правительства

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в интервью телеканалу ОНТ высказалась о формировании нового состава белорусского правительства.
— Кадровый вопрос, на мой взгляд, самый непростой. Тут надо оценивать все аспекты, человеческие качества, профессионализм. Надо принять такое решение, которое будет правильным, — акцентировала внимание Наталья Кочанова.
Она заметила, что премьер-министры, вице-премьеры, министры — люди, которые возглавляют республиканские органы управления, которые занимаются важными вопросами в Беларуси, и от их работы зависит развитие страны.
Глава Совета Республики уточнила, что президент Беларуси Александр Лукашенко всегда очень глубоко все анализирует и любит, чтобы были альтернативные мнения, предложения.
— Сегодня на повестке дня формирование нового состава правительства. Того требует наше законодательство, когда правительство слагает полномочия после избрания президента, — напомнила Кочанова.
Она добавила: когда глава государства говорил про создание комиссии для выработки предложений по формированию нового состава правительства (подробнее — здесь), то предложил переговорить с доверенными лицами, депутатами Палаты представителей, членами Совета Республики.
— Ведь если ты рекомендуешь кого-то, то в дальнейшем несешь ответственность — у нас это именно так. Поэтому ответственность велика.
Кочанова заявила, что окончательное решение будет принимать президент Беларуси.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как формируется правительство в Беларуси: «Ах, правительство. Кто будет — не будет».
Кроме того, Кочанова сказала, что не очень любит слышать от чиновников Лукашенко.