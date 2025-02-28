Самарскую городскую станцию скорой помощи возглавил Евгений Гордон

Кроме того, прорабатываются вопросы для улучшения деятельности службы скорой помощи региона — создание единого диспетчерского центра, устанавливается стандартная обработка заявок, а также в единую цифровую платформу интегрируется неотложная медицинская помощь. Также разрабатывается концепция увеличения ежемесячных выплат сотрудникам скорой помощи, в том числе водителям.