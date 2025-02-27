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В РФ прокомментировали приговор напавшим на генконсульство в Марселе

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Наказание напавшим на генконсульство РФ в Марселе в виде восьми месяцев лишения свободы с возможностью отбытия срока дома не соответствует тяжести преступления. Об этом говорится в поступившем в ТАСС заявлении посольства РФ во Франции.

Источник: Reuters

«Посольство России во Франции глубоко возмущено решением французских судебных властей в отношении лиц, осуществивших 24 февраля нападение на российское генконсульство в Марселе, — говорится в коммюнике. — Вынесенный весьма мягкий приговор абсолютно не соответствует тяжести содеянного — по сути, попытки совершения террористического акта».

«Российская сторона вновь требует от французских властей надлежащего исполнения положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях от 1961 и 1963 годов и Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 1973 года, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности российских загранучреждений во Франции», — говорится в коммюнике.