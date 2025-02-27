В РФ прокомментировали приговор напавшим на генконсульство в Марселе

«Российская сторона вновь требует от французских властей надлежащего исполнения положений Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях от 1961 и 1963 годов и Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой от 1973 года, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности российских загранучреждений во Франции», — говорится в коммюнике.