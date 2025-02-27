Кочанова прокомментировала слова президента США Трампа об однополых браках

— А в Концепции национальной безопасности мы пошли дальше. Мы прописали — по рождению. Это всегда было у нас. Это наша традиция, это наши традиционные ценности, которых мы придерживались, потому что за этим будущее любой страны. Без народа, без людей ничего быть не может, — подчеркнула председатель Совета Республики.