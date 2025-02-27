Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кочанова прокомментировала слова президента США Трампа об однополых браках

Глава Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа об однополых браках.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире ОНТ прокомментировала слова президента США Дональда Трампа об однополых браках.

В частности, председатель верхней палаты белорусского парламента отметила:

— Политика, которая проводилась [на Западе], она шла на уничтожение народа. Однополые браки — как это? Об этом заговорил и вновь избранный президент Америки. Это правильно.

Кочанова сказала также, что даже порадовалась вниманию Соединенных Штатов в последнее время к традиционным и семейным ценностям. Но напомнила, что в Беларуси от них никогда не отказывались.

— То, что происходило на Западе, в Америке, это, конечно, запредельно для нормального человеческого сознания. Я не ханжа, я не хочу ставить клеймо на кого-то. Но, в принципе, ведь мы понимаем, что есть ценности, непреходящие семейные ценности, — сказала спикер Совета Республики.

Она также напомнила, что при создании новой редакции Конституции Беларуси больше всего предложений поступило о том, чтобы записать в Основном законе: брак заключается между мужчиной и женщиной.

— А в Концепции национальной безопасности мы пошли дальше. Мы прописали — по рождению. Это всегда было у нас. Это наша традиция, это наши традиционные ценности, которых мы придерживались, потому что за этим будущее любой страны. Без народа, без людей ничего быть не может, — подчеркнула председатель Совета Республики.

Тем временем Минтруда Беларуси готовит новые формы дистанционной занятости и совершенствование контрактов.

Еще депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси.

А митрополит Вениамин сказал белорусам, как начинать Великий пост и что важно сделать перед ним.