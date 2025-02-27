Кочанова прокомментировала слова президента США Трампа об однополых браках

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире ОНТ прокомментировала слова президента США Дональда Трампа об однополых браках.
В частности, председатель верхней палаты белорусского парламента отметила:
— Политика, которая проводилась [на Западе], она шла на уничтожение народа. Однополые браки — как это? Об этом заговорил и вновь избранный президент Америки. Это правильно.
Кочанова сказала также, что даже порадовалась вниманию Соединенных Штатов в последнее время к традиционным и семейным ценностям. Но напомнила, что в Беларуси от них никогда не отказывались.
— То, что происходило на Западе, в Америке, это, конечно, запредельно для нормального человеческого сознания. Я не ханжа, я не хочу ставить клеймо на кого-то. Но, в принципе, ведь мы понимаем, что есть ценности, непреходящие семейные ценности, — сказала спикер Совета Республики.
Она также напомнила, что при создании новой редакции Конституции Беларуси больше всего предложений поступило о том, чтобы записать в Основном законе: брак заключается между мужчиной и женщиной.
— А в Концепции национальной безопасности мы пошли дальше. Мы прописали — по рождению. Это всегда было у нас. Это наша традиция, это наши традиционные ценности, которых мы придерживались, потому что за этим будущее любой страны. Без народа, без людей ничего быть не может, — подчеркнула председатель Совета Республики.
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