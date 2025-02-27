Кочанова оценила будущее отношений Беларуси и США после прихода Трампа

— Ну как там будут развиваться отношения [с США]?- задалась вопросом Наталья Кочанова. — Главное, чтобы наша страна жила по своим законам, по своим традициям. Это очень важно. Но мы не обособлены, мы не можем жить обособленно. Мы живем в мире, и мы должны общаться и дружить с теми странами, которые конструктивно нацелены на сотрудничество с нашей страной. Которые готовы к этому, уважая наш суверенитет, уважая нашу независимость, уважая наш народ. И только так, на таких принципах.