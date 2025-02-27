Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кочанова оценила будущее отношений Беларуси и США после прихода Трампа

Глава Совета Республики Наталья Кочанова оценила будущее отношений Беларуси и США после прихода на пост президента Дональда Трампа.

Источник: Комсомольская правда

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире ОНТ оценила будущее отношений Беларуси и США после прихода на пост президента Дональда Трампа.

Кочанова заметила, что буквально ежедневно появляются вести из-за океана о деятельности нового руководства США после избрания президентом Трампа. Но белорусам прежде всего надо жить по своим законам и традициям, уверена Кочанова, проводя свою независимую политику.

— Ну как там будут развиваться отношения [с США]?- задалась вопросом Наталья Кочанова. — Главное, чтобы наша страна жила по своим законам, по своим традициям. Это очень важно. Но мы не обособлены, мы не можем жить обособленно. Мы живем в мире, и мы должны общаться и дружить с теми странами, которые конструктивно нацелены на сотрудничество с нашей страной. Которые готовы к этому, уважая наш суверенитет, уважая нашу независимость, уважая наш народ. И только так, на таких принципах.

Кочанова заявила:

— Мы будем очень рады, если нас будет воспринимать и Америка так, как мы того заслужили.

Председатель Совета Республики добавила, что Беларусь выступает за миролюбие и равноправный диалог при решении конфликтов.

Кроме того, глава Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала слова президента США Трампа об однополых браках.

Еще митрополит Вениамин сказал белорусам, как начинать Великий пост и что важно сделать перед ним.

А Минтруда Беларуси готовит новые формы дистанционной занятости и совершенствование контрактов.

Также депутат сказала о реновации жилья и судьбе хрущевок в Беларуси.