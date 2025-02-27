Кочанова оценила будущее отношений Беларуси и США после прихода Трампа

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в эфире ОНТ оценила будущее отношений Беларуси и США после прихода на пост президента Дональда Трампа.
Кочанова заметила, что буквально ежедневно появляются вести из-за океана о деятельности нового руководства США после избрания президентом Трампа. Но белорусам прежде всего надо жить по своим законам и традициям, уверена Кочанова, проводя свою независимую политику.
— Ну как там будут развиваться отношения [с США]?- задалась вопросом Наталья Кочанова. — Главное, чтобы наша страна жила по своим законам, по своим традициям. Это очень важно. Но мы не обособлены, мы не можем жить обособленно. Мы живем в мире, и мы должны общаться и дружить с теми странами, которые конструктивно нацелены на сотрудничество с нашей страной. Которые готовы к этому, уважая наш суверенитет, уважая нашу независимость, уважая наш народ. И только так, на таких принципах.
Кочанова заявила:
— Мы будем очень рады, если нас будет воспринимать и Америка так, как мы того заслужили.
Председатель Совета Республики добавила, что Беларусь выступает за миролюбие и равноправный диалог при решении конфликтов.
Кроме того, глава Совета Республики Наталья Кочанова прокомментировала слова президента США Трампа об однополых браках.
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