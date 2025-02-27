Посольство России возмущено приговором напавшим на генконсульство в Марселе

По информации издания, активисты пошли на этот «политический жест», чтобы выразить свое возмущение боевыми действиями между Россией и Украиной. Один из нападавших, Жорж С., женат на украинке, но сыграло ли это какую-то роль в его мировоззрении, неизвестно. Свою вину ученые полностью признали, в случившемся раскаялись. Они заявили, что не оценили возможных дипломатических последствий своего поступка.