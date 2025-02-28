Трамп исключил вступление Украины в НАТО: «этого не произойдет»

Россия выступает против вступления Украины в НАТО. «Потенциально такое решение для нас, конечно, неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. И это не ликвидирует первопричину того, что сейчас происходит, первопричину тех обстоятельств, которые вынудили нас пойти на специальную военную операцию», — заявляли в Кремле. Отказ от членства Киева в блоке Владимир Путин называл одним из условий начала переговоров с Киевом.