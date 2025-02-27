Армия Израиля обнародовала итоги расследования вторжения ХАМАС

Расследование показало, что ХАМАС систематически готовился к войне с 2016 года. Конфликт в секторе Газа в 2021 году укрепил уверенность движения в том, что Израиль слаб и что полное «освобождение» вполне достижимо. К июлю 2023 года ХАМАС разработал комплексный план войны, скоординированный с «Хезболлах» и Ираном и направленный на уничтожение Израиля.