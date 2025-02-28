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Трамп заступился за Гретцки после обвинений в его адрес

По словам Трампа, Гретцки является величайшим канадцем, который остается предан своей стране.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в своих социальных сетях критику, направленную в адрес канадского хоккеиста Уэйна Гретцки.

Он выразил поддержку спортсмену, назвав его выдающейся личностью и подчеркнув, что прозвище «Великий» полностью соответствует его заслугам.

По словам Трампа, Гретцки является величайшим канадцем, который остается предан своей стране, несмотря на то, что, по мнению экс-президента, Канада могла бы добиться большего в составе США.

Ранее Гретцки неоднократно посещал мероприятия, организованные Трампом, что привлекло внимание общественности. Ситуация обострилась после февральских заявлений политика о намерении включить Канаду в состав США в качестве 51-го штата. Это вызвало негативную реакцию в канадских СМИ, которые начали обвинять хоккеиста в отсутствии патриотизма. В Эдмонтоне даже появилась петиция с предложением переименовать улицу, названную в честь легендарного спортсмена.