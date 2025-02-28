Новости СВО. Освобождены Новая Сорочина и Никольский, из ВСУ бегут наёмники, Зеленского не хотят видеть в США, 28 февраля

Наёмники из США, Европы, Латинской Америки и других стран стали уходить с боевых позиций. Некоторые просто покидают их самовольно, другие выходят на частоту «Волги» и с белым флагом двигаются к российским позициям. Причина связана с сокращением финансовой помощи Украине, в том числе по линии USAID.