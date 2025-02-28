Додон: после парламентских выборов в Молдавии Санду могут объявить импичмент

«Что касается Санду. Даже если не будет сейчас досрочных президентских выборов, хотя мы будем этого добиваться, следующий парламент будет “анти Майя Санду”. Все следующее парламентское большинство будет “анти Майя Санду”. И после этого Санду, как я уже говорил, уйдет с должности президента, либо мы ее снимем через импичмент», — сказал он.
Полномочия главы государства в республике ограничены, реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В настоящий момент парламент контролирует поддерживающая Санду Партия действия и солидарности. Однако окончательная расстановка политических сил в стране станет ясна после парламентских выборов. Как полагают многие местные эксперты, рост протестных настроений в обществе не позволит правящей партии сохранить большинство в законодательном органе.
Экс-президент выразил уверенность, что в следующем составе парламента будут широко представлены оппозиционные силы. «Пройдут, конечно, какие-то проевропейские силы, и мы как промолдавская партия, и наши партнеры. Мы — “промолдавскоориентированная” сила, хотя мы не против и дружбы с Европой, только давайте ориентироваться на наши национальные интересы, без этого ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ — прим. ТАСС) и “глобалистов-соросистов”, — сказал он.
По мнению Додона, в ближайшие месяцы ситуация в Молдавии должна кардинально поменяться. «К Российской Федерации мы вернемся как к стратегическому партнеру. К Европе нужно тоже более прагматично подходить. Потому что когда-то Европейский союз был создан как союз угля и стали, то есть как экономический союз. Но сейчас он превратился в какого-то геополитического монстра, который готовится к войне, обязывает своих членов и партнеров вводить антироссийские санкции. Нам это не нужно, нам такая Европа не нужна. Поэтому мы все это должны пересмотреть, исходя из наших национальных интересов», — подчеркнул он.
«Где буду я лично — мы это решим. Я уже был и в правительстве, и в президентуре, это не столь важно. Важно, чтобы мы начали менять Республику Молдова, чтобы мы сохранили страну. Мы потеряли за 30 лет половину населения. У нас было 4,5 млн граждан, сейчас у нас 2,5 млн. Эти вопросы нужно ставить и этим нужно заниматься», — сказал экс-президент.
Спорная победа Санду
Санду победила во втором туре президентских выборов 3 ноября 2024 года, набрав 55,33% голосов, обойдя выдвинутого социалистами бывшего генерального прокурора страны Александра Стояногло. Однако в самой Молдавии оппозиционер получил 51%. Перевес его соперницы был достигнут за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. В Центризбирком поступило множество жалоб на нарушения, которые касаются злоупотребления административным ресурсом и организованного подвоза избирателей, однако они были отклонены.