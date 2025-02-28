Додон: после парламентских выборов в Молдавии Санду могут объявить импичмент

По мнению Додона, в ближайшие месяцы ситуация в Молдавии должна кардинально поменяться. «К Российской Федерации мы вернемся как к стратегическому партнеру. К Европе нужно тоже более прагматично подходить. Потому что когда-то Европейский союз был создан как союз угля и стали, то есть как экономический союз. Но сейчас он превратился в какого-то геополитического монстра, который готовится к войне, обязывает своих членов и партнеров вводить антироссийские санкции. Нам это не нужно, нам такая Европа не нужна. Поэтому мы все это должны пересмотреть, исходя из наших национальных интересов», — подчеркнул он.