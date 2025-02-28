Матвиенко: Эрдоган готов предоставить площадку для переговоров по Украине

«Турция действительно предпринимает усилия, и я поблагодарила за это президента, по нахождению мирного урегулирования украинского конфликта», — сказала Матвиенко журналистам.
Кроме того, она отметила, что турецкая сторона готова оказывать активное содействие в разрешении кризиса и предоставить свою площадку для переговоров в любое время.
Ранее Анкара заявила о готовности отправить свои войска на Украину после урегулирования конфликта. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обсудил эту возможность в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.