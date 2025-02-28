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Матвиенко: Эрдоган готов предоставить площадку для переговоров по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности предоставить площадку для обсуждения украинского конфликта. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, находящаяся с визитом в Анкаре.

Источник: Life.ru

«Турция действительно предпринимает усилия, и я поблагодарила за это президента, по нахождению мирного урегулирования украинского конфликта», — сказала Матвиенко журналистам.

Кроме того, она отметила, что турецкая сторона готова оказывать активное содействие в разрешении кризиса и предоставить свою площадку для переговоров в любое время.

Ранее Анкара заявила о готовности отправить свои войска на Украину после урегулирования конфликта. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обсудил эту возможность в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.