Президент Пезешкиан допустил диалог между Ираном и США, но без давления

Он подчеркнул, что Иран стремится к мирной жизни, однако указал на противоречие с США. По его словам, они одновременно обвиняют Тегеран в разрушении регионального порядка и говорят о правах человека и свободе. Пезешкиан также отметил, что ужесточение санкций США противоречит их требованиям к переговорам.