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Президент Пезешкиан допустил диалог между Ираном и США, но без давления

Президент Масуд Пезешкиан выразил готовность к диалогу между Ираном и США, если Вашингтон продемонстрирует свою способность вести переговоры. Об этом он заявил в ходе выступления в правительстве.

Источник: Life.ru

«Иран не исключает переговоров, но не намерен уступать бандитам», — сказал Пезешкиан.

Он подчеркнул, что Иран стремится к мирной жизни, однако указал на противоречие с США. По его словам, они одновременно обвиняют Тегеран в разрушении регионального порядка и говорят о правах человека и свободе. Пезешкиан также отметил, что ужесточение санкций США противоречит их требованиям к переговорам.

Как сообщал Life.ru, Россия готова поддерживать Иран в вопросах ядерной программы. В Кремле заверили, что российско-американские переговоры не повлияют на дальнейшее сотрудничество с Тегераном.