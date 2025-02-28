Spectator: Залежи редкоземельных металлов на Украине сильно преувеличены

«Согласно данным Геологической службы США, значительных залежей редкоземельных металлов (РЗМ) на Украине нет», — отмечает издание.
При этом Украина располагает запасами других минералов. К ним относятся уран, титан, литий, кобальт, графит, никель, медь, а также уголь и газ. Однако многие месторождения на территории страны разработаны в малых объёмах или вовсе не активны. Кроме того, Украина не имеет достаточных мощностей для переработки собственных ресурсов, говорится в статье.
Ранее украинское правительство одобрило договор с США о разработке полезных ископаемых. Киев намерен направить 50% будущих доходов от этих ресурсов в фонд, ориентированный на восстановление страны.