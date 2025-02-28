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КНДР провела испытательный пуск стратегической крылатой ракеты

КНДР заявила об успешном испытательном пуске стратегической крылатой ракеты в Западно-Корейском проливе. Запуск был проведён для проверки сил ядерного сдерживания. Об этом сообщает радио «Голос Кореи».

Источник: Life.ru

Лидер республики Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием. По данным СМИ, цель запуска — продемонстрировать надёжность средств ядерного сдерживания КНДР.

Ранее президент России Владимир Путин в Кремле встретился с секретарём Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ли Хи Ёном. Стороны договорились укреплять двухстороннее сотрудничество и вместе реагировать на недружественные шаги США и их сателлитов. А в июне 2024 года Владимир Путин побывал в КНДР с официальным визитом. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве.