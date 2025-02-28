КНДР провела испытательный пуск стратегической крылатой ракеты

Ранее президент России Владимир Путин в Кремле встретился с секретарём Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ли Хи Ёном. Стороны договорились укреплять двухстороннее сотрудничество и вместе реагировать на недружественные шаги США и их сателлитов. А в июне 2024 года Владимир Путин побывал в КНДР с официальным визитом. Там его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве.