Юрий Слюсарь открыл всероссийский форум «Малая родина — сила России»

«Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления собрала у нас на Дону почти всю страну, более 80 регионов. Очень серьезный список участников подтверждает значимость мероприятия», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Основная тема — вопросы безопасности и защиты жителей. Ростовская область выбрана не случайно, пояснил врио губернатора.
«У нас эта работа налажена с учетом близости к прифронтовым территориям. Система обеспечения безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры у нас в регионе с задачами в целом справляется. А с июля прошлого года действует центр реагирования на угрозы воздушного нападения», — написал он в телеграм-канале.
Глава региона указал на деликатность темы:
«Многие вещи не для публичной огласки, но в закрытом формате мы поделились своим опытом с участниками форума. И для нас будет полезным перенять практики из других регионов страны».