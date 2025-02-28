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Юрий Слюсарь открыл всероссийский форум «Малая родина — сила России»

Ростовская область, 27 февраля 2025. DON24.RU. В Ростове проходит большой муниципальный форум «Малая родина — сила России», который открыл врио губернатора Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления собрала у нас на Дону почти всю страну, более 80 регионов. Очень серьезный список участников подтверждает значимость мероприятия», — отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Основная тема — вопросы безопасности и защиты жителей. Ростовская область выбрана не случайно, пояснил врио губернатора.

«У нас эта работа налажена с учетом близости к прифронтовым территориям. Система обеспечения безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры у нас в регионе с задачами в целом справляется. А с июля прошлого года действует центр реагирования на угрозы воздушного нападения», — написал он в телеграм-канале.

Глава региона указал на деликатность темы:

«Многие вещи не для публичной огласки, но в закрытом формате мы поделились своим опытом с участниками форума. И для нас будет полезным перенять практики из других регионов страны».