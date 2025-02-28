Юрий Слюсарь открыл всероссийский форум «Малая родина — сила России»

«У нас эта работа налажена с учетом близости к прифронтовым территориям. Система обеспечения безопасности гражданских объектов и критической инфраструктуры у нас в регионе с задачами в целом справляется. А с июля прошлого года действует центр реагирования на угрозы воздушного нападения», — написал он в телеграм-канале.