Трамп заявил о переговорах по возвращению территорий Украине

«Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине, если это возможно», — сказал республиканец.
Ранее на пресс-конференции Трамп в шутливой форме предложил журналисту самому вернуть территории, вошедшие в состав России.
Также на встрече со Стармером он предположил, что конфликт на Украине завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе. Кроме того, глава Белого дома подтвердил намерения подписать соглашение с Владимиром Зеленским по вопросу добычи полезных ископаемых.