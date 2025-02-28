Трамп: решение украинского кризиса произойдет скоро или не случится вообще

По его словам, нынешняя динамика указывает на два возможных исхода: либо соглашение будет достигнуто в обозримом будущем, либо ситуация так и останется нерешенной. Однако Трамп не стал вдаваться в детали, какие именно шаги предпринимаются для достижения урегулирования и какие факторы могут повлиять на окончательный исход.