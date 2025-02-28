Трамп: решение украинского кризиса произойдет скоро или не случится вообще

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что урегулирование украинского кризиса может наступить в ближайшей перспективе, либо же оно вовсе не произойдет.
Выступая на пресс-конференции в Белом доме, он отметил, что в этом вопросе уже был достигнут значительный прогресс, а сам процесс продвижения к разрешению конфликта идет достаточно быстрыми темпами.
По его словам, нынешняя динамика указывает на два возможных исхода: либо соглашение будет достигнуто в обозримом будущем, либо ситуация так и останется нерешенной. Однако Трамп не стал вдаваться в детали, какие именно шаги предпринимаются для достижения урегулирования и какие факторы могут повлиять на окончательный исход.
Американская администрация неоднократно заявляла о важности дипломатического решения конфликта и подчеркивала свою готовность участвовать в процессах, способствующих установлению мира. Однако конкретные условия возможного соглашения и сроки его достижения остаются неопределенными.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил удивление по поводу того, что ранее называл Владимира Зеленского диктатором, отметив, что не может в это поверить.