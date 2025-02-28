Трамп: конфликт на Украине разрешится либо быстро, либо никогда

«Я думаю, мы добьемся успешного мира, это будет продолжительный мир. Я думаю, это случится быстро. Если это не случится быстро, это может не случиться вообще», — сказал господин Трамп на совместной пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером (цитата по «Интерфаксу»).