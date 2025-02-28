Трамп заявил, что предстоят переговоры о возвращении территорий Украине

Это заявление было сделано Трампом во время встречи с премьер-министром Великобритании Китом Стаммером в Белом доме. В то же время, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что территории, ставшие частью Российской Федерации, зафиксированы в Конституции страны и являются ее неотъемлемой частью. По его словам, этот вопрос не подлежит обсуждению.