Минфин США подтвердил согласование сделки с Украиной по полезным ископаемым

Министр подтвердил, что сделка затронет стратегические минералы, нефть и газ, но она не включает какие-либо гарантии безопасности для Украины. «Сделка готова. Завтра на подписание приедет президент Зеленский, так что переговоры по этому вопросу больше не введутся… Текст уже на бумаге, украинское правительство одобрило его, и теперь (сделка.— “Ъ”) просто ожидает подписания», — сказал Бессент (цитата по ТАСС).