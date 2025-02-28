«Завтра Зеленский поставит подпись»: США объявили о готовности договора по нефти, газу и минералам

«Сделка завершена. Завтра Зеленский приедет, чтобы поставить свою подпись. Всё согласовали, и никаких вопросов больше не осталось. Я уверен, что Зеленский и Трамп обсудят много других тем, но сама сделка зафиксирована на бумаге и одобрена Правительством Украины», — заявил Бессент.