«Завтра Зеленский поставит подпись»: США объявили о готовности договора по нефти, газу и минералам

«Сделка завершена. Завтра Зеленский приедет, чтобы поставить свою подпись. Всё согласовали, и никаких вопросов больше не осталось. Я уверен, что Зеленский и Трамп обсудят много других тем, но сама сделка зафиксирована на бумаге и одобрена Правительством Украины», — заявил Бессент.
Он подчеркнул, что договор регулирует аспекты добычи и транспортировки редкоземельных минералов, нефти и газа. Также его действие коснётся развития инфраструктуры на Украине. Кроме того, Бессент указал, что соглашение ориентировано на исключение коррупции путём использования передовых методов США.
Ранее президент Дональд Трамп подтвердил свои намерения подписать соглашение с Владимиром Зеленским о полезных ископаемых. Он озвучил это заявление во время встречи с премьером Великобритании Кайром Стармером в Белом доме.