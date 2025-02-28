МИД Никарагуа назвал причину выхода страны из Совета по правам человека ООН

«Для Никарагуа эти неуважительные механизмы утратили свою природу и суть. Мы их не признаем и не считаем себя частью или соучастниками нарушений суверенитета, равенства государств и достоинства народов. По этой причине Никарагуа передает свое суверенное и окончательное решение выйти из Совета по правам», — написал глава никарагуанского МИД.