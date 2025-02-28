МИД Никарагуа назвал причину выхода страны из Совета по правам человека ООН

В МИД Никарагуа объяснили решение страны выйти из состава Совета по правам человека ООН неуважением к суверенитету, которое проявляет данная структура. Об этом сказано в письме главы МИД Никарагуа Вальдрака Джентске, которое тот направил в адрес председателя СПЧ ООН Юрга Лаубера. Документ опубликован на портале 19digital.
«Для Никарагуа эти неуважительные механизмы утратили свою природу и суть. Мы их не признаем и не считаем себя частью или соучастниками нарушений суверенитета, равенства государств и достоинства народов. По этой причине Никарагуа передает свое суверенное и окончательное решение выйти из Совета по правам», — написал глава никарагуанского МИД.
При этом сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо в эфире государственного Canal 4 заявила о нарушении СПЧ принципов объективности, беспристрастности и неизбирательности при рассмотрении вопросов прав человека.
Ранее группа американских сенаторов-республиканцев внесла законопроект о полном выходе Соединенных Штатов из ООН. «Президент должен полностью аннулировать членство США в Организации Объединенных Наций, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН», сказано в документе.