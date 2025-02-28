Обвиняемые в снабжении оружием напавших на «Крокус» могут угрожать свидетелям

В декабре прошлого года стало известно, что Аушев и Медов сотрудничают со следствием. Они были арестованы Магасским районным судом в Ингушетии, а позднее этапированы в Москву. Обоим мужчинам вменяется незаконный оборот оружия и боеприпасов, дело находится в одном производстве с делом о теракте в «Крокусе».