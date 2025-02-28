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Обвиняемые в снабжении оружием напавших на «Крокус» могут угрожать свидетелям

Выходцы из Ингушетии Джабраил Аушев и Хусейн Медов, обвиняемые в снабжении оружием напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», после выхода из СИЗО могут угрожать свидетелям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Согласно материалам, обвиняемые также могут координировать свои действия с соучастниками преступления, создать ложные показания своей невиновности или наоборот уничтожить доказательства.

В декабре прошлого года стало известно, что Аушев и Медов сотрудничают со следствием. Они были арестованы Магасским районным судом в Ингушетии, а позднее этапированы в Москву. Обоим мужчинам вменяется незаконный оборот оружия и боеприпасов, дело находится в одном производстве с делом о теракте в «Крокусе».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта 2024 года. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержаны более 10 человек.