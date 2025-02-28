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Стармер не ответил на вопрос о способности Британии «справиться с Россией»

Стармер улыбнулся, но не стал отвечать на вопрос.

Источник: Аргументы и факты

На встрече с президентом США Дональдом Трампом британский премьер-министр Кир Стармер не стал отвечать на вопрос о возможности Великобритании самостоятельно противостоять России.

Как сообщает РИА Новости, на заданный Трампом вопрос о способности Британии справиться с Россией, Стармер лишь улыбнулся и не дал прямого ответа.

Вместо этого он подчеркнул свою гордость за страну, отметив, что США всегда оказывали поддержку Великобритании, что сыграло важную роль в успехах этого альянса.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин высказал мнение, что Великобритания стремится нанести России «стратегическое поражение», страна уже потратила на Украину примерно 100 миллиардов долларов.