На встрече с президентом США Дональдом Трампом британский премьер-министр Кир Стармер не стал отвечать на вопрос о возможности Великобритании самостоятельно противостоять России.
Как сообщает РИА Новости, на заданный Трампом вопрос о способности Британии справиться с Россией, Стармер лишь улыбнулся и не дал прямого ответа.
Вместо этого он подчеркнул свою гордость за страну, отметив, что США всегда оказывали поддержку Великобритании, что сыграло важную роль в успехах этого альянса.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин высказал мнение, что Великобритания стремится нанести России «стратегическое поражение», страна уже потратила на Украину примерно 100 миллиардов долларов.