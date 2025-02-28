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Кожемяко назначил главного по работе с мигрантами

Новое агентство возглавил Михаил Сорокин, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Созданное в январе агентство по миграционной политике Приморья возглавил Михаил Сорокин.

Сорокин — бывший глава таможни Благовещенска. Он находился на должности с 2010 по 2020 год. Далее чиновник перешел на службу в Хабаровскую таможню в статусе первого заместителя начальника.

 Новое агентство по миграционной политике Приморья заработало с 1 января. Его ключевые задачи — контроль миграции, профилактика конфликтов и защита интересов сторон.

Напомним, что осенью 2024 года губернатор Олег Кожемяко публично поблагодарил мигрантов за уважение к местной культуре и вклад в экономическое развитие Приморья. Также он заявил, что иностранная рабочая сила на данный момент необходима региону.