Журналист Додолев: заказчики убийства Листьева хотели его только припугнуть

По словам Додолева, Листьев стал слишком самостоятельным и начал задавать неудобные вопросы, что привело к решению Березовского и Патаркацишвили припугнуть его. Изначально план состоял в том, чтобы просто ранить Листьева в подъезде, но из-за некомпетентности исполнителей произошла трагедия. После того как стало известно о его убийстве, Березовский был шокирован и расстроен, так как сам он был вполне доволен кандидатурой Листьева.