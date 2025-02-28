Журналист Додолев: заказчики убийства Листьева хотели его только припугнуть

Журналист Евгений Додолев в интервью рассказал, что Владислав Листьев, генеральный директор ОРТ, был неугоден многим, и это сыграло роль в его трагической судьбе.
Вспоминая разговор с подполковником ФСБ Александром Литвиненко, который был близким человеком олигарха Бориса Березовского, Додолев поделился тем, что изначально не планировалось убивать Листьева. Вместо этого цель заключалась в том, чтобы напугать его и временно вывести из игры.
По словам Додолева, Листьев стал слишком самостоятельным и начал задавать неудобные вопросы, что привело к решению Березовского и Патаркацишвили припугнуть его. Изначально план состоял в том, чтобы просто ранить Листьева в подъезде, но из-за некомпетентности исполнителей произошла трагедия. После того как стало известно о его убийстве, Березовский был шокирован и расстроен, так как сам он был вполне доволен кандидатурой Листьева.
Додолев также упомянул, что у Листьева было немало врагов даже среди его коллег по ОРТ. Он был решительно настроен бороться с коррупцией в телекомпании, уволив значительную часть сотрудников. Это вызвало недовольство у многих, и некоторые журналисты, которые были замешаны в различных схемах, начали желать ему смерти.