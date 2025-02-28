Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поддержал статью 5 устава НАТО, но исключил её применение на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке статьи 5 устава НАТО. Однако он исключил её применение в случае Украины.

Источник: Life.ru

«Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.

Статья 5 устава НАТО гласит, что вооружённое нападение на одну страну — участницу считается нападением на весь альянс.

Также на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером республиканец заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении Украине утраченных территорий. Кроме того, он предположил, что конфликт на Украине завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе.