Трамп поддержал статью 5 устава НАТО, но исключил её применение на Украине

«Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся», — сказал Трамп на пресс-конференции с премьером Великобритании Киром Стармером.
Статья 5 устава НАТО гласит, что вооружённое нападение на одну страну — участницу считается нападением на весь альянс.
Также на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером республиканец заявил, что предстоят переговоры о возможном возвращении Украине утраченных территорий. Кроме того, он предположил, что конфликт на Украине завершится «довольно скоро» или не завершится вовсе.