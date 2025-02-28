Министр науки и высшего образования РФ посетил ведущие вузы края

Стороны обсудили вопросы перспективного развития научно-образовательной инфраструктуры краевого центра.
Как отметил Валерий Фальков, современная молодежь предъявляет высокие требования не только к уровню образовательных программ вуза, но и к степени комфорта проживания в студенческих кампусах. В связи с чем краю до 2030 года планируется оказать помощь в капитальном ремонте университетских общежитий.
Также в рамках встречи министр и губернатор обсудили вопрос о возможности создания на базе Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук научно-производственного кампуса. Напомним, что по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта «Кадры» до 2036 года в стране будет построено 40 современных университетских кампусов.
Как отметил Валерий Фальков, планируется включить в условия конкурса возможность строить кампус не только для университетов, но и для научных организаций. При этом подать заявку должен субъект. Реализация подобного проекта на территории Красноярска позволила бы сформировать единую площадку для разработки технологий и подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких предприятий края, а также создать необходимые условия не только для научных исследований и разработок, но и для их внедрения в производство.
«Мы обсуждали два принципиально важных момента. Один из них связан с развитием академических институтов, их связкой с промышленностью, с реальным сектором экономики. Посмотрели, как могут развиваться молодежные лаборатории, созданные еще в первые годы этого проекта. Сегодня мы видим, что это уже зрелый коллектив исследовательский, который готов оформиться и работать на совершенно другом уровне. Второй принципиально важный момент — это решение Президента, до 2036 года к 25 уже отобранным проектам кампусов будет отбираться еще 15. И мы планируем, что заявки на конкурс смогут подавать не только университеты, но и научные организации», — сказал по итогам встречи Валерий Фальков.
Михаил Котюков отметил: «Наука в Красноярском крае, пройдя через разные испытания и сложные периоды времени, сохранилась и сегодня достаточно интересно и уверенно развивается. У нас есть примеры хороших молодёжных лабораторий, которые начинали 5−6 лет назад, а сейчас уже представляют из себя серьёзные научные коллективы. Они существенно увеличились по количеству людей и существенно увеличили свои финансовые возможности. Но, что характерно, на достигнутом останавливаться не собираются, как настоящие сибиряки. И поэтому я благодарен Валерию Николаевичу за поддержку нашей инициативы. Как раз для таких команд сейчас мы будем готовить предложения, проекты по созданию современной научной инфраструктуры, где будут и новые лабораторные корпуса, и новые исследовательские возможности».
Также руководитель федерального ведомства посетил политехнический институт, ознакомился с инфраструктурой и планами его развития. Министр ознакомился с проектом беспилотного автомобиля, разработанного на основе электромобиля Mitsubishi i-MiEV, побывал в ресурсном центре института.
Помимо этого, Валерий Фальков ознакомился с разработками в сфере биотехнологий новых биоматериалов Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ, где разработаны изделия для применения в медицине на основе биоразрушаемых полимерных материалов природного происхождения: хирургические нити, полимерные биоплёнки, костные импланты, стенты для кардиохирургии и прочее.
После этого министр осмотрел «Зелёную станцию» СФУ — научно-образовательную лабораторию. Здание станции обеспечивается энергией за счёт углеродно-нейтральных технологий, а её резиденты занимаются поиском решений в сфере области низкоуглеродного развития. В Инженерно-строительном институте СФУ Валерий Фальков ознакомился с работой лаборатории технологий информационного моделирования для подготовки цифровых проектов в строительстве и архитектуре.
По итогам визита Валерий Фальков сказал: «Очень важно, чтобы наши университеты и центры подготовки квалифицированных инженерно-технических кадров взаимодействовали с индустрией, бизнесом, реальным сектором экономики. На примере Сибирского федерального университета мы видим, что такой подход даёт реальный результат».