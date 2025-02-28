Министр науки и высшего образования РФ посетил ведущие вузы края

Михаил Котюков отметил: «Наука в Красноярском крае, пройдя через разные испытания и сложные периоды времени, сохранилась и сегодня достаточно интересно и уверенно развивается. У нас есть примеры хороших молодёжных лабораторий, которые начинали 5−6 лет назад, а сейчас уже представляют из себя серьёзные научные коллективы. Они существенно увеличились по количеству людей и существенно увеличили свои финансовые возможности. Но, что характерно, на достигнутом останавливаться не собираются, как настоящие сибиряки. И поэтому я благодарен Валерию Николаевичу за поддержку нашей инициативы. Как раз для таких команд сейчас мы будем готовить предложения, проекты по созданию современной научной инфраструктуры, где будут и новые лабораторные корпуса, и новые исследовательские возможности».