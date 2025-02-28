Россия и США замолчали после переговоров в Стамбуле: Военкор Коц объяснил, что это значит

Отсутствие каких-либо заявлений и «тишина» после переговоров в Стамбуле является показателем серьезности обсуждаемых вопросов. Такое мнение высказал военкор Александр Коц после переговоров российской и американской делегаций, которые прошли в столице Турции. Военкор обратил внимание на то, что после 6,5 часов переговорного процесса стороны не сделали ни одного заявления, также западные СМИ не сделали ни одной публикации со ссылкой на так называемые «осведомленные источники».
«Ладно, вся эта болтовня на камеры — лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», — написал Коц в Telegram-канале.
Напомним, диалог между делегациями России и США, как и планировалось, начался в четверг, 27 февраля. В ходе него представители РФ и США стали обсуждать проблемы, связанные с работой посольств в обеих странах.
Перед началом переговоров глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что диалог должен помочь преодолеть ряд проблем. В том числе, исключить искусственные препятствия, которые создала предыдущая американская администрация во главе с Джо Байденом.