Россия и США замолчали после переговоров в Стамбуле: Военкор Коц объяснил, что это значит

Отсутствие каких-либо заявлений и «тишина» после переговоров в Стамбуле является показателем серьезности обсуждаемых вопросов. Такое мнение высказал военкор Александр Коц после переговоров российской и американской делегаций, которые прошли в столице Турции. Военкор обратил внимание на то, что после 6,5 часов переговорного процесса стороны не сделали ни одного заявления, также западные СМИ не сделали ни одной публикации со ссылкой на так называемые «осведомленные источники».