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Трамп: на Украине не будет причин для применения 5-й статьи устава НАТО

Президент США считает, что в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится.

Источник: Аргументы и факты

Во время пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером президент США Дональд Трамп выразил поддержку пятой статье устава НАТО, касающейся коллективной безопасности.

Однако, по его мнению, в ситуации с возможной отправкой военного контингента на Украину этот пункт не потребуется.

Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, Трамп подчеркнул, что не видит причин для ее применения. Он выразил уверенность в том, что впереди ожидает успешный и продолжительный мир.

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Украина не вступит в Североатлантический альянс.