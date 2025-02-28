Трамп: на Украине не будет причин для применения 5-й статьи устава НАТО

Во время пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером президент США Дональд Трамп выразил поддержку пятой статье устава НАТО, касающейся коллективной безопасности.
Однако, по его мнению, в ситуации с возможной отправкой военного контингента на Украину этот пункт не потребуется.
Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме, Трамп подчеркнул, что не видит причин для ее применения. Он выразил уверенность в том, что впереди ожидает успешный и продолжительный мир.
Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Украина не вступит в Североатлантический альянс.