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WP: Пять экс-глав Пентагона раскритиковали Трампа за увольнение генералов

Бывшие главы Пентагона призвали Конгресс США привлечь Трампа к ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Пятеро бывших министров обороны США призвали Конгресс привлечь к ответственности президента Дональда Трампа за серию увольнений в Пентагоне, которые они расценили как безрассудные.

«Мы обращаемся к Конгрессу с призывом привлечь господина Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере выполнить возложенные на него Конституцией обязанности по надзору», — приводит выдержку из письма издание The Washington Post.

Письмо подписали Ллойд Остин, Джеймс Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта и Уильям Перри, в разные годы возглавлявшие Минобороны США.

Экс-министры считают, что действия Трампа «ослабляют национальную безопасность» США.

Ранее сообщалось, что Трамп уволил и отстранил всех чиновников Пентагона, отвечавших за Украину.

Тем временем в США могут ввести систему автоматизации массовых увольнений госслужащих. Разработкой соответствующего программного обеспечения занят департамент эффективности государственного управления США (DOGE), во главе которого стоит миллиардер Илон Маск.