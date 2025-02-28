WP: Пять экс-глав Пентагона раскритиковали Трампа за увольнение генералов

Пятеро бывших министров обороны США призвали Конгресс привлечь к ответственности президента Дональда Трампа за серию увольнений в Пентагоне, которые они расценили как безрассудные.
«Мы обращаемся к Конгрессу с призывом привлечь господина Трампа к ответственности за эти безрассудные действия и в полной мере выполнить возложенные на него Конституцией обязанности по надзору», — приводит выдержку из письма издание The Washington Post.
Письмо подписали Ллойд Остин, Джеймс Мэттис, Чак Хейгел, Леон Панетта и Уильям Перри, в разные годы возглавлявшие Минобороны США.
Экс-министры считают, что действия Трампа «ослабляют национальную безопасность» США.
Ранее сообщалось, что Трамп уволил и отстранил всех чиновников Пентагона, отвечавших за Украину.
Тем временем в США могут ввести систему автоматизации массовых увольнений госслужащих. Разработкой соответствующего программного обеспечения занят департамент эффективности государственного управления США (DOGE), во главе которого стоит миллиардер Илон Маск.