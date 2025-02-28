Spectator: данные о запасах редкоземельных металлов на Украине преувеличены

Spectator уточняет, что у Украины есть запасы минералов, не относящихся к редкоземельным, — титана, лития, урана, кобальта, графита, меди и никеля, а также запасы газа и угля. Однако в настоящее время большинство этих месторождений эксплуатируются лишь в небольших масштабах или не эксплуатируются вообще, и у Украины нет мощностей для переработки большинства своих минералов в готовую продукцию, утверждает журнал. В частности, у Украины есть полмиллиарда тонн литиевой руды, но нет литиевых рудников, и инвесторам «придется вкладывать миллиарды в проходку шахт и создание перерабатывающей инфраструктуры».