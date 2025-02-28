Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе

Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств состоялись в Стамбуле и продлились почти шесть с половиной часов. Глава МИД Сергей Лавров, анонсируя эту встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.