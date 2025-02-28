Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе

«В конструктивной беседе обе стороны определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий», — говорится в заявлении.
В частности, США высказали обеспокоенности доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, а также заявили о необходимости поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.
Как говорится в сообщении, участники переговоров договорились о новой встрече по этим вопросам в ближайшем будущем. Дата и место этих контактов пока не определены.
Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств состоялись в Стамбуле и продлились почти шесть с половиной часов. Глава МИД Сергей Лавров, анонсируя эту встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.
По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Она также пояснила, что в переговорах участвуют представители МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.