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Представители США и России обсудили работу дипмиссий, заявили в Госдепе

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Представители США и России на встрече в Стамбуле обсудили конкретные шаги по нормализации работы дипмиссий и договорились о новых контактах в ближайшем будущем, сообщает Госдеп.

Источник: MAXIM SHIPENKOV/EPA/TASS

«В конструктивной беседе обе стороны определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий», — говорится в заявлении.

В частности, США высказали обеспокоенности доступом к банковским услугам и найму контрактных работников, а также заявили о необходимости поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.

Как говорится в сообщении, участники переговоров договорились о новой встрече по этим вопросам в ближайшем будущем. Дата и место этих контактов пока не определены.

Российско-американские переговоры по проблемам работы посольств состоялись в Стамбуле и продлились почти шесть с половиной часов. Глава МИД Сергей Лавров, анонсируя эту встречу, выразил надежду, что по итогам мероприятия станет понятно, насколько быстро и эффективно обе стороны смогут двигаться в решении проблемных вопросов.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, Москва рассчитывает, что встреча в Стамбуле станет первой в череде подобных консультаций. Она также пояснила, что в переговорах участвуют представители МИД, занимающиеся российско-американскими отношениями.