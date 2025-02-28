Казахстанцы — герои Великой Отечественной вошли в спецпроект Минобороны России

АСТАНА, 28 фев — Sputnik. Министерство обороны Российской Федерации создало новый специальный проект, посвященный героям Великой Отечественной.
В него войдут герои — представители разных национальностей и республик Советского Союза. Это: Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Армения, Туркменистан и другие.
«Проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые ранее не были доступны широкой аудитории. Эти материалы раскрывают неизвестные страницы биографий героев, их боевые подвиги. Отдельно отмечается роль в восстановлении и укреплении экономики, культуры, науки и образования в послевоенный период», — отметили в оборонном ведомстве.
В новом разделе на сайте Минобороны России представлены наградные листы, личные дела, учетно-послужные карточки, фотографии представленных героев и другие исторические документы.