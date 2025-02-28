Казахстанцы — герои Великой Отечественной вошли в спецпроект Минобороны России

«Проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые ранее не были доступны широкой аудитории. Эти материалы раскрывают неизвестные страницы биографий героев, их боевые подвиги. Отдельно отмечается роль в восстановлении и укреплении экономики, культуры, науки и образования в послевоенный период», — отметили в оборонном ведомстве.