Не только Трамп: Экс-депутат Рады предупредил об угрозе для Зеленского внутри Украины

Царёв считает, что без внешнего давления разрушить власть Зеленского почти невозможно. Он пояснил, что Зеленский выстроил автократию и подчинил себе СМИ и силовые структуры. Это позволяет ему устранять политических конкурентов — разорять, судить или отправлять их в изгнание.