Ким Чен Ын призвал находиться в готовности к использованию ядерного оружия

Ким Чен Ын подчеркнул, что совершенствование готовности ядерных вооруженных сил и нахождение в готовности их использовать для защиты суверенитета является обязанностью Вооруженных сил КНДР. ЦТАК уточнил, что цель учений заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность военных нанести контрудар.