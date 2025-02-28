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Ким Чен Ын призвал находиться в готовности к использованию ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал находиться в готовности к использованию ядерного оружия. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AP 2024

Во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет политик отметил, что обороноспособность и силы сдерживания гарантируются мощными наступательными вооружениями.

Ким Чен Ын подчеркнул, что совершенствование готовности ядерных вооруженных сил и нахождение в готовности их использовать для защиты суверенитета является обязанностью Вооруженных сил КНДР. ЦТАК уточнил, что цель учений заключалась в том, чтобы продемонстрировать способность военных нанести контрудар.

Ранее северокорейский лидер призвал создать современную армию КНДР, готовую к любой войне.