Реформа МСУ: Самару вернут к одноуровневой системе самоуправления

«Самое главное, о чем говорили эксперты и общественники — это упрощение системы и повышение качества управления в городе, а также эффективное использование каждого рубля бюджетных денег. Одноуровневая система, к которой мы возвращаемся, применяется практически во всех регионах нашей страны» — отметила Юлия Пантелеева.