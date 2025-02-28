Кочанова сказала, в чем едины белорусы

Глава Совета Республики Наталья Кочанова в интервью телеканалу ОНТ сказала, в чем едины белорусы.
Кочанова акцентировала внимание на том, что выборы президента прошли в Беларуси великолепно.
— Это не моя личная оценка (хотя моя лично такая же), это оценка международных наблюдателей (а их было более 400), десятков тысяч национальных наблюдателей. Это оценка, которую давали все, — обратила внимание глава Совета Республики.
Она добавила, что все говорили о том, что президентские выборы прошли очень открыто, слаженно, организованно. Кочанова заметила: самым главным, что удалось увидеть наблюдателям, стало настроение народа, людей, которые шли на избирательные участки с радостью.
По ее словам, выборы президента в очередной раз продемонстрировали, что белорусский народ един.
— Един в стремлении сохранить свою страну и жить так, как мы живем, — в мире и согласии, — подчеркнула Наталья Кочанова.
Она также уточнила, что белорусская сторона видит все происходящее в мире: появляются горячие точки, есть попытки дестабилизации. Подобное не может не беспокоить.
— Но мудрый белорусский народ в очередной раз сделал абсолютно правильный выбор.
Ранее глава Совета Республики Кочанова сказала о формировании нового состава белорусского правительства: «Вопрос самый непростой».
Тем временем Кочанова оценила будущее отношений Беларуси и США после прихода Трампа.
Кроме того, Кочанова прокомментировала слова президента США Трампа об однополых браках.