Вице-премьер встретился с главой миссии МВФ в Казахстане

Участники встречи отметили положительные результаты реализованных проектов, направленных на проведение структурных реформ, развитие налогово-бюджетной политики и национального финансового рынка, в реализации которых были приняты во внимание опыт и рекомендации Фонда. Отмечен существенный вклад в укрепление регионального сотрудничества Регионального центра развития потенциала Кавказа, Центральной Азии и Монголии МВФ, функционирующего в Алматы с 2021 года.